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Треш-стримы признали в РФ отягчающим обстоятельством

Закон также усиливает уголовную ответственность за преступления, которые чаще всего совершают треш-стримеры.
Алексей Курильченко 2024-08-02 11:37:27
© Фото: Ingram Images, Globallookpress

Онлайн-трансляция совершения преступления будет считаться отягчающим обстоятельством по ряду статей Уголовного кодекса России. Такое решение приняли в Совете Федерации РФ в ходе обсуждения закона о запрете треш-стримов.

Также усиливается уголовная ответственность за преступления, которые чаще всего совершают треш-стримеры: убийство, причинение вреда здоровью разной степени тяжести, побои, истязание, угроза убийством, похищение человека, незаконное лишение свободы и использование рабского труда.

Еще один документ вносит административные штрафы за распространения треш-стримов. Для граждан размер штрафа может составить до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц - до миллиона рублей. Также предусматривается конфискация оборудования для проведения стрима.

Ранее законопроект о запрете треш-стримов был одобрен во втором и третьем чтениях в Государственной думе. Закон, помимо прочего, предусматривает запрет для нарушителя заниматься определенной деятельностью, что позволит судам ограничивать злоумышленникам доступ в Интернет.

#в стране и мире #Совет Федерации #треш-стримы #Уголовный кодекс
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