Госдума ввела штрафы до миллиона рублей за треш-стримы

Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, запрещающий треш-стримы. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. Стримерам, транслирующим треш-контент, грозит штраф до миллиона рублей.

«Предусмотрены обязательный мониторинг в социальных сетях подобного контента и его удаление. Для организаторов и участников треш-стримов вводятся штрафы до 1 млн рублей с изъятием оборудования для ведения трансляций», - заявил Володин, его цитата опубликована на сайте Государственной думы.

Административный штраф за треш-стрим составит для граждан от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, должностные лица должны будут внести денежное взыскание в размере от 100 тысяч до 200 тысяч, юридическим лицам нужно заплатить от 800 тысяч до 1 млн. Также трансляция треш-контента будет являться отягчающим обстоятельством и квалифицирующим признаком по 10 статьям Уголовного кодекса.

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