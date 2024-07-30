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Госдума ввела штрафы до миллиона рублей за треш-стримы

Ведение трансляции с треш-контентом станет отягчающим обстоятельством.
Услада Дубинина 2024-07-30 16:27:10
© Фото: Roland Weihrauch, dpa, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, запрещающий треш-стримы. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. Стримерам, транслирующим треш-контент, грозит штраф до миллиона рублей.

«Предусмотрены обязательный мониторинг в социальных сетях подобного контента и его удаление. Для организаторов и участников треш-стримов вводятся штрафы до 1 млн рублей с изъятием оборудования для ведения трансляций», - заявил Володин, его цитата опубликована на сайте Государственной думы.

Административный штраф за треш-стрим составит для граждан от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, должностные лица должны будут внести денежное взыскание в размере от 100 тысяч до 200 тысяч, юридическим лицам нужно заплатить от 800 тысяч до 1 млн. Также трансляция треш-контента будет являться отягчающим обстоятельством и квалифицирующим признаком по 10 статьям Уголовного кодекса. 

Госдума ужесточила требования к владельцам мессенджеров. Депутаты приняли поправки в закон о передаче данных о блогерах с более чем 10 тысячами подписчиков в Роскомнадзор. 

#в стране и мире #Вячеслав Володин #госдума #штрафы #треш-стрим
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