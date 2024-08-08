МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эксперт по кибербезопасности Ильин назвал способы распознать дипфейки

На подменное изображение могут указывать неестественные тени или границы. Есть специальные программы, которые анализируют подлинность контента.
Владимир Рубанов 2024-08-08 15:47:18
© Фото: IMAGO Christian Ohde, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Дипфейки совершенствуются, и отличить их от реальных изображений и подлинного звука уже очень трудно. Однако внимательные люди могут это сделать, рассказал «Звезде» член экспертно-консультативного совета по информационным технологиям Совета Федерации, руководитель компании по кибербезопасности Александр Ильин.

Каждый день появляются новые программы, с помощью которых можно создавать аудио- и видеодипфейки, сказал специалист. Отличить подменный контент от подлинного неподготовленному человеку уже сложно, потому что технология развивается очень быстро.

Но есть способы это сделать, объяснил Ильин. В сгенерированном контенте всегда можно найти несоответствия.

«Например, движение глаз, частота моргания, какие-то странные тени, какие-то артефакты на видео. Обычно дипфейком делают именно лицо человека. Можно увидеть линию, где изображение изменено. Тени от глаз, от бровей, от носа в дипфейке неестественные», - говорит эксперт.

По его словам, часто дипфейкам присуще плохое качество, потому что так проще скрыть манипуляции.

«Сейчас есть уже программы, с помощью которых можно определить дипфейк. Загружается туда фото, видео, аудио, программа анализирует и выдает заключение, подсвечивая те области, где есть неестественные элементы. Или выделяя в голосе фрагменты, где есть расхождение, наложение, подстройка под голос», - рассказал Ильин.

Ранее в Госдуме предложили давать до семи лет за дипфейки, с помощью которых совершаются преступления. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что на Интернет должно распространяться то же правовое регулирование, что и в обычной жизни, отвечая на вопрос о борьбе с дипфейками и дезинформацией.

#голос #видео #наш эксклюзив #подделка #фальсификация #изображение #аудио #дипфейки
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высшая школа ВДВ
2
«Альфа». 50 лет
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
5
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
8
СВО. Трофеи
9
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
10
Связь в СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 