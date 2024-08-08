Эксперт по кибербезопасности Ильин назвал способы распознать дипфейки

Дипфейки совершенствуются, и отличить их от реальных изображений и подлинного звука уже очень трудно. Однако внимательные люди могут это сделать, рассказал «Звезде» член экспертно-консультативного совета по информационным технологиям Совета Федерации, руководитель компании по кибербезопасности Александр Ильин.

Каждый день появляются новые программы, с помощью которых можно создавать аудио- и видеодипфейки, сказал специалист. Отличить подменный контент от подлинного неподготовленному человеку уже сложно, потому что технология развивается очень быстро.

Но есть способы это сделать, объяснил Ильин. В сгенерированном контенте всегда можно найти несоответствия.

«Например, движение глаз, частота моргания, какие-то странные тени, какие-то артефакты на видео. Обычно дипфейком делают именно лицо человека. Можно увидеть линию, где изображение изменено. Тени от глаз, от бровей, от носа в дипфейке неестественные», - говорит эксперт.

По его словам, часто дипфейкам присуще плохое качество, потому что так проще скрыть манипуляции.

«Сейчас есть уже программы, с помощью которых можно определить дипфейк. Загружается туда фото, видео, аудио, программа анализирует и выдает заключение, подсвечивая те области, где есть неестественные элементы. Или выделяя в голосе фрагменты, где есть расхождение, наложение, подстройка под голос», - рассказал Ильин.

Ранее в Госдуме предложили давать до семи лет за дипфейки, с помощью которых совершаются преступления. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что на Интернет должно распространяться то же правовое регулирование, что и в обычной жизни, отвечая на вопрос о борьбе с дипфейками и дезинформацией.