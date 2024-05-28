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В Госдуме предложили давать до 7 лет за криминальные дипфейки

Предполагается внести поправки в статьи о клевете, краже, мошенничестве, вымогательстве, причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
Владимир Рубанов 2024-05-28 10:26:22
© Фото: Monkey Business 2 via www.imago-www.imago-images.de, Global Look Press

В России хотят ввести уголовную ответственность за дипфейки - образы человека, в которых используется подмена голоса или картинки. Поправки предлагают внести в несколько статей Уголовного кодекса, пишут «Известия».

Сейчас криминальное использование дипфейков отдельно не наказывается. Поправки предполагается внести в статьи о клевете, краже, мошенничестве, вымогательстве, причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

В эти статьи внесут дополнительный квалифицирующий признак - совершение преступления с использованием изображения или голоса (в том числе фальсифицированных или искусственно созданных) и биометрических данных.

За использование дипфейков в противоправных действиях будет предусмотрен штраф до 1,5 млн рублей и от двух до семи лет лишения свободы, в зависимости от статьи. Документ внесет в Госдуму на этой неделе глава Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

#в стране и мире #Клевета #уголовная ответственность #мошенничество #вымогательство #Госдума РФ #Кража #Уголовный кодекс #дипфейки #кражи
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