В Госдуме предложили давать до 7 лет за криминальные дипфейки

В России хотят ввести уголовную ответственность за дипфейки - образы человека, в которых используется подмена голоса или картинки. Поправки предлагают внести в несколько статей Уголовного кодекса, пишут «Известия».

Сейчас криминальное использование дипфейков отдельно не наказывается. Поправки предполагается внести в статьи о клевете, краже, мошенничестве, вымогательстве, причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

В эти статьи внесут дополнительный квалифицирующий признак - совершение преступления с использованием изображения или голоса (в том числе фальсифицированных или искусственно созданных) и биометрических данных.

За использование дипфейков в противоправных действиях будет предусмотрен штраф до 1,5 млн рублей и от двух до семи лет лишения свободы, в зависимости от статьи. Документ внесет в Госдуму на этой неделе глава Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.