Песков: законы в Интернете должны быть те же, что и в обычной жизни

На Интернет должно распространяться то же правовое регулирование, что и в обычной жизни, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о регулировании дипфейков и дезинформации.

Процесс расширения законов на Интернет сейчас уже происходит, заявил он в «Сенеже» на Фестивале новых медиа. Видео с ответом опубликовал Telegram-канал «Мастерская новых медиа».

Есть целый свод законов, которые регулируют информацию, независимо от того, информация это в традиционных СМИ или в Интернете, отметил Песков.

Ранее Песков говорил, что дипфейки - это новая угроза наравне с фейковыми новостями. По его словам, полностью побороть их нельзя, но нужно про них помнить и быть осторожными. Перед этим пресс-секретарю дали послушать сфабрикованную запись с его голосом.

В России ужесточается законодательство за злоупотребление информацией, в том числе за публикацию ложных сведений. В феврале Владимир Путин подписал закон, согласно которому за призывы к экстремизму и фейки о Российской армии могут конфисковать имущество.