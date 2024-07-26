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Песков: законы в Интернете должны быть те же, что и в обычной жизни

Есть целый свод законов, которые регулируют информацию, сказал пресс-секретарь президента.
Владимир Рубанов 2024-07-26 11:20:03
© Фото: Росконгресс

На Интернет должно распространяться то же правовое регулирование, что и в обычной жизни, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о регулировании дипфейков и дезинформации.

Процесс расширения законов на Интернет сейчас уже происходит, заявил он в «Сенеже» на Фестивале новых медиа. Видео с ответом опубликовал Telegram-канал «Мастерская новых медиа».

Есть целый свод законов, которые регулируют информацию, независимо от того, информация это в традиционных СМИ или в Интернете, отметил Песков.

Ранее Песков говорил, что дипфейки - это новая угроза наравне с фейковыми новостями. По его словам, полностью побороть их нельзя, но нужно про них помнить и быть осторожными. Перед этим пресс-секретарю дали послушать сфабрикованную запись с его голосом.

В России ужесточается законодательство за злоупотребление информацией, в том числе за публикацию ложных сведений. В феврале Владимир Путин подписал закон, согласно которому за призывы к экстремизму и фейки о Российской армии могут конфисковать имущество.

#Фейки #СМИ #Дмитрий Песков #законы #дезинформация #ответственность #дипфейки
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