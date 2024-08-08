Операторы «Ланцета» сожгли бронемашину ВСУ «Казак» в Курской области

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинской бронемашины в Курской области.

В российском оборонном ведомстве сообщили, что боевая бронированная машина ВСУ была поражена оператором барражирующего боеприпаса «Ланцет».

Уточняется, что удар по вражеской бронемашине наносился в приграничном районе этого российского региона.

МО РФ сообщило, что за последние сутки боев на Курском направлении неприятель потерял 23 боевые бронированные машины «Казак». Всего же за это время враг лишился 32 единиц бронетехники - в это число также вошли танк, четыре бронетранспортера и три боевые машины пехоты.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры уничтожения «Ланцетами» другой вражеской бронетехники на территории Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.