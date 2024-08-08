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Дроны ВС РФ уничтожили бронетехнику ВСУ на границе Курской области

На кадрах объективного контроля - работа операторов барражирующих боеприпасов «Ланцет».
2024-08-08 05:00:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военнослужащие - операторы барражирующих боеприпасов «Ланцет» уничтожили на границе Курской области боевую машину пехоты Bradley американского производства, боевую бронированную машину «Казак», бронетранспортер и боевую машину пехоты ВСУ на выявленных огневых позициях.  

Кадры объективного контроля опубликовало Минобороны России.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в Курской области. Он сообщил, что продвижение ВСУ вглубь российской территории остановлено.

По словам Герасимова, украинские боевики потеряли в Курской области 315 человек и 54 единицы бронетехники. В том числе уничтожено 7 танков.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #Украина #Курская область #ВСУ #M2A2 Bradley #ланцет
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