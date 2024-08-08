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Противник потерял до 400 боевиков за сутки на Курском направлении

Всего с начала боевых действий на Курском направлении неприятель лишился 660 военнослужащих и 82 единиц бронетехники.
2024-08-08 11:52:36
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России озвучило потери неприятеля, которые он понес в ходе боевых действий на Курском направлении. 

За сутки боевых действий враг потерял до 400 боевиков и 32 единицы бронетехники. В число последних входит танк, четыре бронетранспортера, три боевые машины пехоты и 23 боевые бронированные машины «Козак».

Всего же с момента, как противник открыл боевые действия на Курском направлении, он потерял 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, включая восемь танков, 12 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 55 боевых бронированных машин и одну инженерную машину разграждения.

В МО РФ уточнили, что наши войска не допустили продвижения неприятеля вглубь российской территории на Курском направлении. Отдельные подразделения продолжают попытки прорваться глубже, но они пресекаются. 

В российском оборонном ведомстве отметили, что операция по уничтожению украинских формирований продолжается. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #Потери противника #Курское направление
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