Москва требует от ООН немедленного и решительного осуждения атаки украинских военнослужащих против корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного. Об этом заявили в постпредстве РФ при всемирной организации, передает ТАСС.

В ООН лишь выразили обеспокоенность атакой на российского репортера. Напомним, что военный корреспондент работал в Курской области, освещая события на фоне попытки вторжения ВСУ.

В машину, в которой передвигался журналист, попал украинский дрон. После этого в СМИ стали появляться сообщения о смерти Поддубного. Позже информация не подтвердилась, стало известно, что он находится в больнице в тяжелом состоянии. Ему оказывается вся необходимая медпомощь.

В Следственном Комитете России заявили, что установят всех причастных лиц, которые имеют отношение к покушению на российского представителя СМИ.