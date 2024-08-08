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Россия потребовала от ООН осуждения атаки ВСУ на Поддубного

Ранее во всемирной организации выразили обеспокоенность атакой, повлекшей ранение журналиста.
Ирина Егорова 2024-08-08 01:22:25
© Фото: Евгений Поддубный, Вконтакте

Москва требует от ООН немедленного и решительного осуждения атаки украинских военнослужащих против корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного. Об этом заявили в постпредстве РФ при всемирной организации, передает ТАСС. 

В ООН лишь выразили обеспокоенность атакой на российского репортера. Напомним, что военный корреспондент работал в Курской области, освещая события на фоне попытки вторжения ВСУ.

В машину, в которой передвигался журналист, попал украинский дрон. После этого в СМИ стали появляться сообщения о смерти Поддубного. Позже информация не подтвердилась, стало известно, что он находится в больнице в тяжелом состоянии. Ему оказывается вся необходимая медпомощь.

В Следственном Комитете России заявили, что установят всех причастных лиц, которые имеют отношение к покушению на российского представителя СМИ.

#Россия #в стране и мире #ООН #дрон #ВСУ #покушение #атака #осуждение #Евгений Поддубный
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