СК установит всех лиц, причастных к покушению на военкора Поддубного

Следователи СК России намерены установить всех лиц, которые причастны к покушению на военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного. Он получил ранение в результате атаки украинского дрона в Курской области 7 августа, освещая события на фоне попытки вторжения ВСУ.

В ведомстве назвали журналиста мужественным, отважным и неравнодушным человеком.

«В многочисленных репортажах, наполненных эксклюзивными фактами, Евгений фиксирует последствия преступлений украинских националистов против мирного населения. Он продолжает рисковать жизнью, исполняя профессиональный долг, и всегда приходит на помощь тем, кто оказался в беде», - передает RT.

Евгений Поддубный будет награжден ведомственной медалью по поручению председатели СК России, добавили в ведомстве.

Напомним, что сейчас журналист пришел в сознание, находится в Курской областной больнице и получает необходимую медицинскую помощь. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.