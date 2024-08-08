МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

СК установит всех лиц, причастных к покушению на военкора Поддубного

По поручению СК России журналист будет награжден ведомственной медалью.
Ирина Егорова 2024-08-08 00:40:24
© Фото: Petrov Sergeynews.ru, Global Look Press

Следователи СК России намерены установить всех лиц, которые причастны к покушению на военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного. Он получил ранение в результате атаки украинского дрона в Курской области 7 августа, освещая события на фоне попытки вторжения ВСУ.

В ведомстве назвали журналиста мужественным, отважным и неравнодушным человеком.

«В многочисленных репортажах, наполненных эксклюзивными фактами, Евгений фиксирует последствия преступлений украинских националистов против мирного населения. Он продолжает рисковать жизнью, исполняя профессиональный долг, и всегда приходит на помощь тем, кто оказался в беде», - передает RT.

Евгений Поддубный будет награжден ведомственной медалью по поручению председатели СК России, добавили в ведомстве.

Напомним, что сейчас журналист пришел в сознание, находится в Курской областной больнице и получает необходимую медицинскую помощь. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

#дрон #ВСУ #покушение #ранение #СК РФ #Евгений Поддубный
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высшая школа ВДВ
2
«Альфа». 50 лет
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
5
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
8
СВО. Трофеи
9
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
10
Связь в СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 