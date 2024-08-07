Смирнов заявил, что Поддубный пришел в сознание

Врио главы Курской области Алексей Смирнов рассказал о состоянии раненого военкора ВГТРК Евгения Поддубного. Он пришел в сознание в областной больнице региона.

«Евгений Поддубный жив! Пришел в сознание, получает все необходимое лечение в одной из больниц Курска. Молимся за его здоровье!» - написал он в Telegram-канале.

Ранее корреспондент «Звезды» сообщал, что журналист находится в тяжелом состоянии.

В ООН обеспокоены атакой, повлекшей ранение журналиста. В организации пожелали Поддубному скорейшего выздоровления, передает ТАСС.

Евгений Поддубный получил ранение в Курской области - машину, в которой передвигался журналист, атаковал дрон. После чего стала распространяться информация о смерти журналиста. Первым о его гибели заявил депутат Михаил Делягин. Информацию опроверг журналист «Звезды», который прибыл в Курскую областную больницу. Позже сведения о том, что Поддубный выжил подтвердила ВГТРК.

Поддубный в этот день освещал ситуацию в Курской области на фоне попытки вторжения ВСУ.