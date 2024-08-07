Нарышкин: Россия ждала обмена заключенными с НАТО год и семь месяцев

Россия ждала обмена заключенными с НАТО год и семь месяцев, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
«Мы, конечно, ждали этого события долгих год и семь месяцев. И для службы это знаковое событие», - цитирует РИА Новости слова Нарышкина.
«Исторический» обмен произошел 1 августа, переговоры велись по линии ФСБ РФ - ЦРУ США, ранее рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На родину вернулись восемь россиян, которые находились в заключении в странах НАТО. Путин лично прибыл в аэропорт Внуково встречать их. Во время встречи, которая произошла прямо у трапа самолета, президент обнимал россиян, а женской половине подарил букеты.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»