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Нарышкин: Россия ждала обмена заключенными с НАТО год и семь месяцев

«Исторический» обмен между Москвой и Вашингтоном состоялся 1 августа, на родину вернулись восемь россиян.
Елизавета Кондрикова 2024-08-07 08:24:25
© Фото: Пресс-служба президента РФ

Россия ждала обмена заключенными с НАТО год и семь месяцев, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Мы, конечно, ждали этого события долгих год и семь месяцев. И для службы это знаковое событие», - цитирует РИА Новости слова Нарышкина.

«Исторический» обмен произошел 1 августа, переговоры велись по линии ФСБ РФ - ЦРУ США, ранее рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На родину вернулись восемь россиян, которые находились в заключении в странах НАТО. Путин лично прибыл в аэропорт Внуково встречать их. Во время встречи, которая произошла прямо у трапа самолета, президент обнимал россиян, а женской половине подарил букеты.

#в стране и мире #НАТО #Сергей Нарышкин #свр #россияне #обмен заключенными
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