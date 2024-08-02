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Песков: переговоры по обмену 1 августа велись по линии ФСБ - ЦРУ

По словам представителя Кремля, это была главная линия достижения договоренности.
Алексей Курильченко 2024-08-02 13:03:20
© Фото: ЦОС ФСБ РФ, РИА Новости

Переговоры по обмену заключенными, который состоялся в Анкаре 1 августа, велись по линии Федеральной службы безопасности России и Центрального разведывательного управления США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Переговоры по этому сложному обмену велись по линии ФСБ - ЦРУ. Это была главная линия, по которой достигалась договоренность», - заявил Песков.

Подробности переговоров и обменного процесса представитель Кремля оставил без комментариев.

Напомним, что 1 августа в Анкаре состоялся обмен заключенными между Россией и западными странами. На Родину вернулись восемь россиян, в обмен на них президент Владимир Путин помиловал 13 человек - среди них как граждане РФ, так и иностранцы.

#в стране и мире #Дмитрий Песков #ФСБ РФ #обмен
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