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Маск объявил «войну» компаниям, которые бойкотируют X

По его словам, он на протяжении двух лет пробовал выстраивать с компаниями мирные отношения.
Ирина Егорова 2024-08-07 04:34:02
© Фото: Grzegorz WajdaKeystone Press Agency, Globallookpress

Американский предприниматель, основатель SpaceX Илон Маск объявил войну компаниям, бойкотирующим X, владельцем которой он является. Он добавил, что на протяжении двух лет пытался разрешить ситуацию мирно, но сейчас настало время «войны».

«Мы пытались наладить мирные отношения в течение двух лет, теперь пришло время для войны», — написал он на своей странице в X.

Предприниматель рекомендовал другим компаниям, столкнувшимся с подобными «бойкотами» со стороны рекламодателей, тоже подать судебные иски.

Компания X (бывший Twitter) подала иски в суд против Глобального альянса за ответственные медиа (GARM), Всемирной федерации рекламодателей, а также ряда компаний, включая Unilever и Mars.

Напомним, что крупнейшие американские компании с общей капитализацией в 4 триллиона долларов отказались размещать рекламу в принадлежащем Маску бывшем Twitter, который после ребрендинга известен как X. К бойкоту присоединилась даже NBCUniversal, главу которой, - Линду Яккарино, -  как раз оттуда Илон Маск пригласил к себе на работу в Twitter. Такие крупные компании как, Paramount, Disney, Paramount, Sony Pictures, Warner Bros, IBM и Apple, приостановили рекламу на платформе Илона Маска. Эти решения приняли после публикации миллиардера, в которой он согласился с высказыванием пользователя о том, что еврейские общины распространяют «ту же диалектическую ненависть к белым, которую, как они утверждают, хотят, чтобы люди прекратили использовать против них».

#война #мир #Реклама #илон маск #компания #иск #бойкот
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