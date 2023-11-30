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Илон Маск назвал «шантажом» приостановку кампаний рекламодателей на Х

Ирина Егорова
02:40 30.11.2023
Крупные компании Disney, Apple и IBM, Warner Bros приостановили свои рекламные кампании на X после высказываний Маска и после отчета о якобы нацистском контенте в соцсети.
Илон Маск назвал «шантажом» приостановку кампаний рекламодателей на Х
© Фото: Ron SachsKeystone Press Agency, Global Look Press
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Рекламодателям, которые отказались от сотрудничества с соцсетью X (бывший Twitter) после сомнительных заявлений Илона Маска, не получится шантажировать владельца X. Об этом сказал бизнесмен Илон Маск в интервью газете New York Times

«Не рекламируйте. Кто-то пытается шантажировать меня рекламой и деньгами? Пошли вы», - сказал Маск.

По словам Маска, реклама по-прежнему составляет большую часть доходов компании. Но приостановка расходов отказавшихся из-за его комментариев компаний, Маск расценивает как «шантаж». Маск решительно и нецензурно заявил, что его не волнуют компании, скрывающие свою рекламу. Бизнесмен уверен, если X потерпит крах, то общественность поддержит его точку зрения и присоединится к нему, обвиняя рекламодателей.

Напомним, что крупнейшие американские компании с общей капитализацией в 4 триллиона долларов отказались размещать рекламу в принадлежащем Маску бывшем Twitter, который после ребрендинга известен как X. К бойкоту присоединилась даже NBCUniversal, главу которой, - Линду Яккарино, -  как раз оттуда Илон Маск пригласил к себе на работу в Twitter. Такие крупные компании как, Paramount, Disney, Paramount, Sony Pictures, Warner Bros, IBM и Apple, приостановили рекламу на платформе Илона Маска. Эти решения приняли после публикации миллиардера, в которой он согласился с высказыванием пользователя о том, что еврейские общины распространяют «ту же диалектическую ненависть к белым, которую, как они утверждают, хотят, чтобы люди прекратили использовать против них».

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