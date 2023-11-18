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Disney, Apple и IBM остановили размещение рекламы в X после заявлений Маска

Владимир Рубанов
09:29 18.11.2023
Некоммерческая организация утверждает, что Х размещала рекламу Apple, Bravo, Oracle рядом с контентом, рекламирующим Гитлера и его партию.
Disney, Apple и IBM остановили размещение рекламы в X после заявлений Маска
© Фото: Patrick Pleul, dpa, Global Look Press
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Крупные компании приостановили свои рекламные кампании на платформе Илона Маска X (бывшая Twitter) после его высказываний и после отчета о якобы нацистском контенте в соцсети. В их числе Disney, Apple и IBM, Warner Bros. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Discovery заявила в пятницу вечером, что приостановит свои кампании на платформе. Paramount и Sony Pictures последовали этому примеру и прекратили расходы.

Это произошло после отчета некоммерческой организации Media Matters for America, в котором утверждается, что Х размещал рекламу таких компаний, как «Apple, Bravo (NBCUniversal), IBM, Oracle и Xfinity (Comcast) рядом с контентом, рекламирующим Адольфа Гитлера и его нацистскую партию».

Пауза Disney и Apple особенно тревожит платформу, учитывая, что сам Маск ранее заявил, что эти две компании входят в число ее крупнейших рекламодателей.

Эти решения также были приняты после публикации Маска в среду, которую многие раскритиковали как антисемитскую.

Маск согласился с высказыванием пользователя о том, что еврейские общины распространяют «ту же диалектическую ненависть к белым, которую, как они утверждают, хотят, чтобы люди прекратили использовать против них».

Белый дом также заявил, что «решительным образом» осуждает «эту отвратительную пропаганду антисемитской и расистской ненависти, которая противоречит нашим основным ценностям как американцев».

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