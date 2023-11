В стране и мире Disney, Apple и IBM остановили размещение рекламы в X после заявлений Маска Владимир Рубанов Некоммерческая организация утверждает, что Х размещала рекламу Apple, Bravo, Oracle рядом с контентом, рекламирующим Гитлера и его партию. © Фото: Patrick Pleul, dpa, Global Look Press Читайте нас на: Крупные компании приостановили свои рекламные кампании на платформе Илона Маска X (бывшая Twitter) после его высказываний и после отчета о якобы нацистском контенте в соцсети. В их числе Disney, Apple и IBM, Warner Bros. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter. Discovery заявила в пятницу вечером, что приостановит свои кампании на платформе. Paramount и Sony Pictures последовали этому примеру и прекратили расходы. Это произошло после отчета некоммерческой организации Media Matters for America, в котором утверждается, что Х размещал рекламу таких компаний, как «Apple, Bravo (NBCUniversal), IBM, Oracle и Xfinity (Comcast) рядом с контентом, рекламирующим Адольфа Гитлера и его нацистскую партию». Пауза Disney и Apple особенно тревожит платформу, учитывая, что сам Маск ранее заявил, что эти две компании входят в число ее крупнейших рекламодателей. Эти решения также были приняты после публикации Маска в среду, которую многие раскритиковали как антисемитскую. Маск согласился с высказыванием пользователя о том, что еврейские общины распространяют «ту же диалектическую ненависть к белым, которую, как они утверждают, хотят, чтобы люди прекратили использовать против них». Белый дом также заявил, что «решительным образом» осуждает «эту отвратительную пропаганду антисемитской и расистской ненависти, которая противоречит нашим основным ценностям как американцев». Экспертное мнение и аналитика