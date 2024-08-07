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Депутат Делягин сообщил о гибели военкора Поддубного

Официального подтверждения этой информации нет.
Владимир Рубанов 2024-08-07 21:20:28
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Депутат Госдумы Михаил Делягин сообщил о гибели российского журналиста, военного репортера ВГТРК Евгения Поддубного. Официального подтверждения этой информации пока нет.

«О гибели Евгения Поддубного мне сообщили люди с мест, которым я доверяю абсолютно. Но. Пусть сообщат официально. Это НЕ информация», - написал он.

В последние дни Поддубный работал в Курской области и сообщал подробности о боях в приграничных районах.

Последняя запись в Telegram-канале военкора сделана в 19:35 - о том, как экипаж БМП Stryker расстрелял гражданский автомобиль в приграничной деревне Зеленый Шлях неподалеку от Суджи.

#Курская область #СВО #военкоры #Евгений Поддубный #Михаил Делягин
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