Депутат Делягин сообщил о гибели военкора Поддубного

Депутат Госдумы Михаил Делягин сообщил о гибели российского журналиста, военного репортера ВГТРК Евгения Поддубного. Официального подтверждения этой информации пока нет.

«О гибели Евгения Поддубного мне сообщили люди с мест, которым я доверяю абсолютно. Но. Пусть сообщат официально. Это НЕ информация», - написал он.

В последние дни Поддубный работал в Курской области и сообщал подробности о боях в приграничных районах.

Последняя запись в Telegram-канале военкора сделана в 19:35 - о том, как экипаж БМП Stryker расстрелял гражданский автомобиль в приграничной деревне Зеленый Шлях неподалеку от Суджи.