ВСУ потеряли 315 человек и 54 единицы бронетехники в Курской области

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что противник потерял 315 человек в Курской области. Он сообщил это во время доклада Верховному главнокомандующему Вооруженными силами России Владимиру Путину.

«Потери противника составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми и 215 человек ранеными», - отметил Герасимов.

Он добавил, что также неприятель в Курской области потерял 54 единицы бронетехники, включая семь танков.

Герасимов отметил, что продвижение врага вглубь территории России на Курском направлении было остановлено. Он подчеркнул, что операция будет завершена разгромом ВСУ и выходом на государственную границу РФ.

Ранее Владимир Путин отметил неизбирательный огонь противника - ВСУ стреляет по гражданским в Курской области, используя в том числе ракетное вооружение.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.