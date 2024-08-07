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ВСУ потеряли 315 человек и 54 единицы бронетехники в Курской области

Из людских потерь неприятеля в 315 человек 100 боевиков было уничтожено, отметил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
2024-08-07 16:54:17
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что противник потерял 315 человек в Курской области. Он сообщил это во время доклада Верховному главнокомандующему Вооруженными силами России Владимиру Путину. 

«Потери противника составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми и 215 человек ранеными», - отметил Герасимов. 

Он добавил, что также неприятель в Курской области потерял 54 единицы бронетехники, включая семь танков. 

Герасимов отметил, что продвижение врага вглубь территории России на Курском направлении было остановлено. Он подчеркнул, что операция будет завершена разгромом ВСУ и выходом на государственную границу РФ. 

Ранее Владимир Путин отметил неизбирательный огонь противника - ВСУ стреляет по гражданским в Курской области, используя в том числе ракетное вооружение. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Курская область #Владимир Путин #валерий герасимов #потери ВСУ
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