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«Искандер» нанес удар по технике ВСУ на границе с Курской областью

Уничтожена военная и специальная техника противника.
2024-08-07 19:19:44
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» уничтожил ракетным ударом в приграничном районе с Курской областью скопление военной и специальной техники ВСУ. Кадры поражения техники противника опубликовало Минобороны России.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в Курской области.

По его словам, продвижение противника вглубь территории на Курском направлении остановлено ударами авиации, ракетных войск и огнем артиллерии. Противник потерял 315 человек - из них 100 боевиков уничтожены, 215 получили ранения.

Российские военнослужащие продолжают уничтожать украинских боевиков в этом районе.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Украина #ВСУ
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