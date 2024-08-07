«Искандер» нанес удар по технике ВСУ на границе с Курской областью

Расчет оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» уничтожил ракетным ударом в приграничном районе с Курской областью скопление военной и специальной техники ВСУ. Кадры поражения техники противника опубликовало Минобороны России.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в Курской области.

По его словам, продвижение противника вглубь территории на Курском направлении остановлено ударами авиации, ракетных войск и огнем артиллерии. Противник потерял 315 человек - из них 100 боевиков уничтожены, 215 получили ранения.

Российские военнослужащие продолжают уничтожать украинских боевиков в этом районе.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.