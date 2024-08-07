Герасимов: продвижение ВСУ вглубь РФ на Курском направлении остановлено

Российские военные остановили продвижение украинских националистов в Курской области. Об этом Верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину доложил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов.

«Ударами авиации, ракетных войск и огнем артиллерии продвижение противника вглубь территории на Курском направлении остановлено»‎, - сообщил Валерий Герасимов.

Он добавил, что сейчас подразделения группировки войск «Север»‎ вместе с пограничниками продолжают уничтожать боевиков. По словам начальника Генштаба, операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию. Националисты, отметил глава государства, ведут неизбирательную стрельбу по гражданским объектам.