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Пострадавшему в массовой драке боксеру Двали прооперировали глаз

Хирургическое вмешательство прошло планово.
Сергей Лебедев 2024-08-06 18:34:03
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости

Во вторник пострадавшему в массовой драке чемпиону России и Европы по боксу Дмитрию Двали прооперировали глаз. Об этом телеканалу «Звезда» рассказали‎ в Федерации бокса России.

Отмечается, что хирургическое вмешательство прошло планово. Сейчас идет процесс восстановления спортсмена.

Напомним, нападение на Дмитрия Двали произошло в Феодосии в июле. Боксер вступился за мальчика, которого избивала толпа мужчин. В результате драки он получил травмы головы и утратил возможность видеть правым глазом.

По факту покушения на убийство было возбуждено уголовное дело. Накануне суд арестовал девятерых участников нападения на спортсмена.

Все обвиняемые являются гражданами России. Трое из них работали охранниками в клубе, остальные - разнорабочими.

#глаз #массовая драка #нападение #Уголовное дело #Операция #наш эксклюзив #спортсмен #Боксер #дмитрий двали
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