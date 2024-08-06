МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Суд арестовал еще троих участников покушения на боксера в Феодосии

Всего задержали девять граждан России. Все участники массовой драки - местные жители, они работали в местном клубе.
Ирина Егорова 2024-08-06 05:53:00
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Суд арестовал еще троих участников массовой драки на набережной в Феодосии, в которой жестко были избиты чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали и его друг. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

«В результате все девять задержанных накануне жителей Феодосийского городского округа будут содержаться под стражей до 29 сентября включительно», - сказано в сообщении ведомства.

Все обвиняемые - граждане РФ,  местные жители, работали в клубе охранниками, либо разнорабочими.

Напомним, что конфликт произошел на набережной 28 июля. Боксер и его товарищ заступились за подростка, которого избивала толпа. В результате боксера зверски избили.

Спортсмена госпитализировали, сейчас он находится в Москве. По словам медиков, боксер больше не сможет видеть правым глазом. Сам спортсмен заявил, что из-за травмы он вынужден закончить боксерскую карьеру - из-за нагрузки зрение на уцелевшем глазу тоже может испортиться. У его друга сломана рука.

Нападение вызвало широкое обсуждение, после чего председатель СК России Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать уголовное дело с хулиганства на покушение на убийство.

#феодосия #Драка #суд #обвинение #Боксер #дмитрий двали
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высшая школа ВДВ
2
«Альфа». 50 лет
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
5
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
8
СВО. Трофеи
9
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
10
Связь в СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 