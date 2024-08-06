Суд арестовал еще троих участников покушения на боксера в Феодосии

Суд арестовал еще троих участников массовой драки на набережной в Феодосии, в которой жестко были избиты чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали и его друг. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

«В результате все девять задержанных накануне жителей Феодосийского городского округа будут содержаться под стражей до 29 сентября включительно», - сказано в сообщении ведомства.

Все обвиняемые - граждане РФ, местные жители, работали в клубе охранниками, либо разнорабочими.

Напомним, что конфликт произошел на набережной 28 июля. Боксер и его товарищ заступились за подростка, которого избивала толпа. В результате боксера зверски избили.

Спортсмена госпитализировали, сейчас он находится в Москве. По словам медиков, боксер больше не сможет видеть правым глазом. Сам спортсмен заявил, что из-за травмы он вынужден закончить боксерскую карьеру - из-за нагрузки зрение на уцелевшем глазу тоже может испортиться. У его друга сломана рука.

Нападение вызвало широкое обсуждение, после чего председатель СК России Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать уголовное дело с хулиганства на покушение на убийство.