Врач Романенко предупредила о риске для олимпийцев от заплывов в Сене

После купания в загрязненной воде человек может получить и относительно легкие болезни, и особо опасные инфекции, рассказала «Звезде» терапевт Татьяна Романенко, комментируя сообщения о заболеваниях олимпийских спортсменов после заплывов в Сене.

Самое опасное кишечное заболевание водного происхождения - это холера. Кроме того, через воду могут передаваться брюшной тиф, паратифы А и Б и вирусный гепатит А (болезнь Боткина).

Кроме того, люди могут заразиться церкариями, источником которых являются утки и пресноводные моллюски. Это личинки плоского червя шистосомы, они поражают кожные покровы. Или получить острые кишечные инфекции, вызываемые кишечной палочкой, бактериальную дизентерию, норовирусную, ротавирусную, аденовирусную кишечную инфекцию.

Наконец, купальщики могут подхватить в грязной воде протозойные инфекции вроде амебной дизентерии или «зуд купальщика» (шистосомозный дерматит). Это острое воспаление кожи, которое не опасно, но тоже очень неприятно.

Для оценки качества и чистоты воды используют подсчет общего числа образующих колонии бактерий в 1 мл. Это называется общее микробное число.

Высокое микробное число указывает на общую бактериологическую загрязненность воды и высокую вероятность наличия патогенных организмов.

Бактерии группы кишечных палочек - удобные микробные индикаторы фекального загрязнения воды. Они попадают в воду только из кишечника человека и животных.

На Олимпиаде в Париже соревнования триатлонистов в Сене сопровождаются скандалами. Тайлера Миславчука из Канады и Екатерину Шабалину из Казахстана 31 июля вырвало после заплывов в реке.

Накануне у двух новозеландских триатлонистов выявили симптомы кишечной палочки после соревнований. Ранее сборная Бельгии снялась с участия в эстафете после того, как спортсменка Клэр Мишель подхватила кишечную инфекцию.

Власти Франции потратили на очистку Сены к Играм 1,4 млрд евро. Еще столько же ушло на строительство подземного резервуара, куда попадает сточная вода и где отстаивается перед сбросом в Сену. Однако он не выдерживает сильных ливней, и как раз такой ливень прошел в начале августа. Тренировки и заплывы в реке несколько раз откладывали, но потом все-таки провели.