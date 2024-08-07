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В СК назвали официальную причину обрушения дома в Нижнем Тагиле

Взрыв произошел из-за скопления газовоздушной смеси.
Сергей Лебедев 2024-08-07 14:13:50
© Фото: РИА Новости

Взрыв в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле произошел из-за скопления газовоздушной смеси. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области.

В ведомстве сообщили, что предъявлено обвинение сотрудникам газовой службы. Они, по данным следствия, проводили ненадлежащее техническое обслуживание оборудования в многоэтажке.

Напомним, что обрушение двух подъездов жилого дома по улице Сибирской в Нижнем Тагиле произошло 1 августа. По данным МЧС России, в результате трагедии погибли десять человек, среди них - пятеро детей.

При этом число пострадавших достигло 26 человек. Спасателям удалось вызволить из-под завалов 15 человек, в числе которых семь детей. 

#в стране и мире #дом #Свердловская область #газ #СК РФ #следствие #Нижний Тагил #обрушение подъезда
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