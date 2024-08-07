В СК назвали официальную причину обрушения дома в Нижнем Тагиле

Взрыв в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле произошел из-за скопления газовоздушной смеси. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области.

В ведомстве сообщили, что предъявлено обвинение сотрудникам газовой службы. Они, по данным следствия, проводили ненадлежащее техническое обслуживание оборудования в многоэтажке.

Напомним, что обрушение двух подъездов жилого дома по улице Сибирской в Нижнем Тагиле произошло 1 августа. По данным МЧС России, в результате трагедии погибли десять человек, среди них - пятеро детей.

При этом число пострадавших достигло 26 человек. Спасателям удалось вызволить из-под завалов 15 человек, в числе которых семь детей.