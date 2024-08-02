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Среди 10 погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле было пять детей

Трагедия в Нижнем Тагиле произошла 1 августа, когда частично обрушился жилой дом, из-за чего по последней информации погибли 10 человек.
Дарина Криц 2024-08-02 23:30:54
© Фото: МЧС России

В Нижнем Тагиле среди извлеченных десяти тел из-под обломков рухнувшего дома было пятеро детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Немногим ранее стало известно, что число погибших выросло до десяти. При этом спасти удалось из-под завалов 15 человек, в числе которых семь детей.

Поисково-спасательные работы не прекращаются вторые сутки. С места происшествия вывезли уже порядка 1 000 тонн обломков строительных конструкций и мусора.

По предварительной информации сообщается, что многоквартирный дом частично обрушился в результате взрыва газовоздушной смеси. Затем МВД инициировало проверку сообщений местных жителей, которые сообщали о подозрительных незнакомых мужчинах в форме газовщиков.

Жители сообщали, что незнакомцы перед подъездом, где прогремел взрыв, стукнули по трубе. При этом женщины выгоняли подозрительных мужчин из подъезда.

#в стране и мире #Обрушение дома #Нижний Тагил #погибшие дети #число погибших
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