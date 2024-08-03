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МЧС: 26 человек пострадали при обрушении дома в Нижнем Тагиле

Среди пострадавших десять погибли, заявил начальник регионального управления МЧС РФ.
Алексей Курильченко 2024-08-03 08:57:40
© Фото: СК РФ

Общее число пострадавших при обрушении подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле составило 26 человек. Об этом сообщил начальник регионального управления МЧС РФ Виктор Теряев.

«Пострадавших в общей сложности 26... Из 26 пострадавших, к сожалению, 10 погибли, 16 человек госпитализированы», - заявил Теряев в ходе совещания с полпредом УрФО Владимиром Якушевым.

Как заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, 11 пострадавших сейчас находятся на стационарном лечении. Состояние пятерых, в том числе двух детей, оценивается как тяжелое.

Обрушение двух подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле произошло 1 августа. По предварительной информации, причиной мог послужить взрыв газовоздушной смеси. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, прокуратура проводит проверку. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев объявил 3 августа днем траура по погибшим. Возле здания образовался стихийный мемориал.

#в стране и мире #обрушение #МЧС РФ #Трагедия #пострадавшие #Нижний Тагил
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