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Эксперт Шеин оценил возможность гражданской войны в Великобритании

Шеин уверен, что в ближайшие недели массовые протесты в стране прекратятся.
Сергей Лебедев 2024-08-07 13:14:56
© Фото: Michael Kappeler, dpa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Массовые антимигрантские протесты в Великобритании, скорее всего, закончатся в ближайшие недели. Такое мнение в программе «Сегодня утром» на телеканале «Звезда» выразил старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета ВШЭ Сергей Шеин.

«Я думаю, что в ближайшие недели протест сойдет на нет, поскольку политические партии не готовы предоставить свою инфраструктуру для того, чтобы протест развивался - своих лидеров, свои партийные организации и так далее. Никому это не выгодно»‎, - отметил эксперт.

Он добавил, что происходящее не перерастет в гражданскую войну, о неизбежности которой заявлял американский миллиардер Илон Маск.

«Я думаю, что к гражданской войне не приведет. Пока предпосылок для этого нет»‎, - сказал Шеин.

Напомним, протесты в Великобритании начались после убийства трех девочек в возрасте от семи до девяти лет во время танцевального мастер-класса. На детей напал 17-летний вооруженный ножом подросток. Позже появилась информация, что он просил убежища, после чего страну захватили протесты против мигрантов.

#протесты #Сегодня утром #гражданская война #Великобритания #илон маск #наш эксклюзив #сергей шеин
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