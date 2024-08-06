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Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на двоих детей в Курской области

Пострадавшим оказали помощь и отправили их в больницу.
Владимир Рубанов 2024-08-06 21:55:29
© Фото: РИА Новости

Двое детей ранены по дороге из Суджи в слободу Белую Беловского района Курской области, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

Дети пострадали в результате сброса взрывного устройства с украинского коптера. Им оказали первую медпомощь на месте, а потом отправили на обследование и лечение в Курскую областную больницу.

Утром во вторник, 6 августа, ВСУ обстреляли райцентр Суджа в Курской области. Были ранены пять человек, в том числе трое детей.

После этого группа боевиков численностью до 300 человек на бронетехнике пыталась прорваться с Украины на территорию Курской области. Начался бой, в результате которого диверсанты понесли потери и отступили в Сумскую область. По ним наносят удары артиллерия и авиация ВС РФ.

#бпла #Украина #дрон #беспилотники #Курская область #ВСУ #Суджа #сброс взрывоопасного предмета
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