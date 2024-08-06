Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на двоих детей в Курской области

Двое детей ранены по дороге из Суджи в слободу Белую Беловского района Курской области, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

Дети пострадали в результате сброса взрывного устройства с украинского коптера. Им оказали первую медпомощь на месте, а потом отправили на обследование и лечение в Курскую областную больницу.

Утром во вторник, 6 августа, ВСУ обстреляли райцентр Суджа в Курской области. Были ранены пять человек, в том числе трое детей.

После этого группа боевиков численностью до 300 человек на бронетехнике пыталась прорваться с Украины на территорию Курской области. Начался бой, в результате которого диверсанты понесли потери и отступили в Сумскую область. По ним наносят удары артиллерия и авиация ВС РФ.