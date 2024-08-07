Власти Курской области предупредили о фейк-видео с врио губернатора

Правительство Курской области заявило о распространяющемся в социальных сетях фейке с обращением врио губернатора региона Алексея Смирнова с призывом к мужчинам старше 18 лет явиться в военкоматы для получения оружия.

На несоответствующем действительности видео Смирнов говорит о том, что настало время встать на защиту региона, страны, Родины. За подготовкой видео стоят украинские спецслужбы - они взяли картинку видеообращения врио губернатора о том, что обстановка на границе сложная, с просьбой не поддаваться на провокации и добавили свою звуковую дорожку при помощи нейросети.

«Будьте внимательны, наш противник готовит и другие информационные вбросы!», - написали власти в своем официальном Telegram-канале и попросили доверять только информации из проверенных источников.

Смирнов призвал сохранять спокойствие, не поддаваться на информационные провокации со стороны противника, а также соблюдать меры безопасности при сигналах воздушной тревоги.

Ранее по Сети появился фейк об эвакуации населения, позже Главное управление МЧС по Курской области сообщило, что не рассылало информацию об этом.

Утром 6 августа ВСУ обстреляли город Суджа в Курской области. В Минобороны сообщили, что около 300 боевиков при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронемашин попытались прорваться на территорию России. Пограничники и ВС РФ нанесли артиллерийские и авиаудары по диверсантам.