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В ГУ МЧС по Курской области назвали фейком объявления об эвакуации

Спасатели призвали доверять только официальным источникам информации.
Владимир Рубанов 2024-08-06 22:24:26
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Главное управление МЧС по Курской области сообщило в своем Telegram-канале, что не рассылало информацию об эвакуации.

В сообщении говорится о том, что появляется много фейковой информации в социальных сетях и пабликах.

Спасатели призвали доверять только официальным источникам информации и указали ссылки на свои настоящие аккаунты в социальных сетях.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что обстановка на приграничной с Украиной территории продолжает оставаться напряженной. По его словам, работают Минобороны РФ и пограничники. Он добавил, что экстренные службы в регионе переведены на усиленный круглосуточный режим работы.

Смирнов призвал сохранять спокойствие, не поддаваться на информационные провокации со стороны противника, а также соблюдать меры безопасности при сигналах воздушной тревоги.

Утром во вторник, 6 апреля ВСУ обстреляли город Суджа в Курской области, а потом крупная группа боевиков на бронетехнике попыталась прорваться через границу. Пограничники и ВС РФ нанесли артиллерийские и авиаудары по диверсантам, после чего те с потерями отошли в Сумскую область Украины.

#Украина #граница #Курская область #ВСУ #Фейки #алексей смирнов #дезинформация #МЧС России #Суджа
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