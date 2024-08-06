СК России установит причастных к атаке на Курскую область

Военные следователи возбудят уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области. Такое поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин руководителю Главного военного следственного управления Константину Корпусову.

В ходе нападения на приграничные населенные пункты Курской области под обстрел попали жилые и административные здания и объекты гражданской инфраструктуры. В результате этих атак погибли и получили ранения мирные жители.

Сотрудники СКР намерены установить все обстоятельства этих событий и круг лиц, которые причастны к совершению преступлений, говорится в сообщении ведомства.

По данным СК, нападение на населенные пункты в Курской области совершили представители украинских вооруженных формирований.

Ранее в Минобороны России сообщили, что около 300 боевиков при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронемашин попытались утром 6 августа прорваться на территорию России. ВС РФ отбросили диверсантов на украинскую территорию и продолжают их уничтожение.