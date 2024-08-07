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ВСУ ударили дроном по скорой около Суджи, погибли два человека

Врач, находившийся в машине, ранен.
Ирина Егорова 2024-08-07 00:14:13
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Украинские националисты при помощи дрона атаковали машину скорой помощи около Суджи, об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.

В результате удара погибли два человека - водитель и фельдшер, врач получил ранения, но остался жив.

«Наши медики – настоящие герои, а террористы, что бьют по машинам скорой помощи, обязательно получат возмездие. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших», - написал Смирнов. 

Во вторник, 6 августа, ВСУ провели огневую подготовку в районе границы с Курской областью, а потом силами до 300 боевиков при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронемашин попытались прорваться на территорию России. В результате обстрела райцентр Суджа в Курской области были ранены пять человек, в том числе трое детей.

Атаки были предприняты в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области, которые примыкают к границе с Украиной.

Войска прикрытия госграницы вместе с подразделениями Пограничных войск ФСБ России нанесли удары по диверсантам и по резервам на территории Сумской области. В ходе боев националисты потеряли 16 единиц бронетехники.

#дрон #Курская область #ВСУ #алексей смирнов #атака #машина скорой помощи #суджи
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