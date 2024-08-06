Смирнов: пограничники не допустили прорыв ВСУ в Курскую область

Российские пограничники и бойцы ВС РФ не допустили прорыва границы в Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.

По словам главы региона, сегодня утром поступила информация о попытках прорыва украинских боевиков в Суджанском и Кореневском района.

«Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил РФ не допустили прорыва границы»‎, - написал он в своем Telegram-канале.

Алексей Смирнов призвал граждан сохранять бдительность и сообщать обо всех подозрительных гражданах, предметах и беспилотниках.