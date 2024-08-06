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Смирнов: пограничники не допустили прорыв ВСУ в Курскую область

Глава региона призвал граждан сохранять бдительность.
Сергей Лебедев 2024-08-06 10:02:17
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Российские пограничники и бойцы ВС РФ не допустили прорыва границы в Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов. 

По словам главы региона, сегодня утром поступила информация о попытках прорыва украинских боевиков в Суджанском и Кореневском района.

«Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил РФ не допустили прорыва границы»‎, - написал он в своем Telegram-канале.

Алексей Смирнов призвал граждан сохранять бдительность и сообщать обо всех подозрительных гражданах, предметах и беспилотниках.

#прорыв #Курская область #алексей смирнов #суджанский район #кореневский район
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