Суд арестовал шестерых участников покушения на боксера в Феодосии

Суд отправил под стражу до 29 сентября шестерых участников массовой драки в Феодосии, в которой были жестоко избиты чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали и его друг. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Судьба остальных троих участников массовой драки еще решается. Все обвиняемые - российские граждане, местные жители. Трое из них работали охранниками в местном клубе, другие - разнорабочими.

Сегодня участникам избиения спортсмена предъявили обвинения в покушении на убийство. Конфликт произошел на набережной 28 июля. Боксер и его товарищ заступились за подростка, которого избивала толпа. В результате боксера зверски избили. Он утратил возможность видеть правым глазом, а у его друга сломана рука.

Это нападение вызвало широкое обсуждение, после чего председатель СК России Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать уголовное дело с хулиганства на покушение на убийство.