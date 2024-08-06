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Трамп заявил, что даст интервью Илону Маску

Экс-президент не сообщил никаких других подробностей.
Владимир Рубанов 2024-08-06 22:08:24
© Фото: Annabelle Gordon Keystone Press Agency, Global Look Press

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил во вторник, что он даст «большое интервью Илону Маску» вечером в понедельник, 12 августа.

Трамп сделал это заявление в посте в социальных сетях. Подробностей он не привел.

Ранее американский миллиардер Илон Маск публично поддержал экс-президента Дональда Трампа в его попытке вернуться в Белый дом.

Это произошло после покушения Трампа на митинге в Пенсильвании, когда тот был ранен в ухо. Бизнесмен написал, что США не знали кандидата «круче» со времен 26-го президента Теодора Рузвельта.

До этого сообщалось, что Маск впервые сделал пожертвование в фонд, который работает над избранием Трампа на пост главы государства. До этого предприниматель заявлял, что не планирует финансировать предвыборную кампанию Трампа или Байдена.

#сша #Дональд Трамп #илон маск #выборы президента США #выборы-2024
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