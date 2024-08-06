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ВСУ обстреляли Суджу в Курской области, ранены пять человек

Среди пострадавших три ребенка, все раненые были доставлены в Суджанскую районную больницу, где им оказывается медицинская помощь.
Елизавета Кондрикова 2024-08-06 07:21:01
© Фото: gubernator_46, Telegram

В ночь на вторник, 6 августа, Суджа в Курской области подверглась атаке ВСУ с применением беспилотников, ранены пять человек, среди них трое детей. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Ранены пять человек, в том числе трое детей. Они доставлены в Суджанскую районную больницу, где им оказывается медицинская помощь», - написал Смирнов в своем Telegram.

Также сильно поврежденными оказались несколько домов, позже будет завершен подомовой обход, добавил губернатор.

#в стране и мире #Курская область #ВСУ #алексей смирнов #раненые #Суджа
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