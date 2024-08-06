ВСУ обстреляли Суджу в Курской области, ранены пять человек

В ночь на вторник, 6 августа, Суджа в Курской области подверглась атаке ВСУ с применением беспилотников, ранены пять человек, среди них трое детей. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Ранены пять человек, в том числе трое детей. Они доставлены в Суджанскую районную больницу, где им оказывается медицинская помощь», - написал Смирнов в своем Telegram.

Также сильно поврежденными оказались несколько домов, позже будет завершен подомовой обход, добавил губернатор.