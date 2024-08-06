Диверсанты ВСУ понесли потери и отступили с границы Курской области

Украинская ДРГ после попытки прорыва на территорию Курской области понесла потери и отступила на свою территорию, сообщили в Минобороны России. Часть боевиков попыталась закрепиться на примыкающей к госгранице территории. Там их блокировали подразделения Российской армии.

По противнику были нанесены удары артиллерии, армейской авиации и ударных беспилотников.

В результате украинские диверсанты понесли значительные потери, говорится в сообщении. Остатки боевиков отступили на территорию Украины. Там ВС РФ продолжают наносить по ним огневые удары.

Во вторник, 6 августа, ВСУ провели огневую подготовку в районе границы с Курской областью, а потом силами до 300 боевиков при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронемашин попытались прорваться на территорию России.

Атаки были предприняты в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области, которые примыкают к границе с Украиной.

Войска прикрытия госграницы вместе с подразделениями Пограничных войск ФСБ России нанесли удары по диверсантам и по резервам на территории Сумской области. В ходе боев националисты потеряли 16 единиц бронетехники.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.