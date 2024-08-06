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Политолог Светов назвал удар по базе США в Ираке пробным выстрелом

Эксперт рассказал о возможностях Тель-Авива и Багдада «причинить боль» противнику.
Владимир Рубанов 2024-08-06 16:32:54
© Фото: Haitham Moussawi Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Удар по авиабазе «Аль-Асад» в Ираке был проверкой реакции США со стороны союзников Ирана, считает политолог Юрий Светов. По его словам, Иран взвешивает последствия своего военного ответа на убийство в Багдаде политического лидера ХАМАС Исмаила Хании. Эксперт рассказал «Звезде» о возможностях обеих сторон атаковать противника.

База «Аль-Асад» была атакована двумя ракетами, сообщало агентство Reuters. Пострадали как минимум пять американских военнослужащих. Пока Ближний Восток ждет удара Ирана по Израилю, союзники Тегерана сделали первые пристрелочные выстрелы в этой атаке, заявил Светов.

У США и Израиля есть возможность нанести болезненные удары по нефте- и газопромыслам Ирана, рассказал эксперт.

«Багдад тоже может атаковать нефтяные платформы у побережья Израиля, аэродромы, химические заводы. Израиль уповает на «Железный купол», а в Иране считают, что с помощью своих союзников вроде «Хесболлы» могут перегрузить ПВО множеством дешевых, почти самодельных ракет, а потом провести мощную атаку», - сказал Светов.

Убийство Хании было со стороны Израиля наглой демонстрацией своих возможностей, считает политолог. Тель-Авив в очередной раз реализовал свою идею, что может уничтожать врагов Израиля там, где хочет, невзирая ни на какие обстоятельства.

Израиль явно занимается эскалацией ситуации с помощью разных провокаций, включая удары по лидерам «Хесболлы» в Ливане и убийство Хании, сказал политолог. США публично не поддержали такие действия, но втайне порадовались этому покушению, считает эксперт. И пообещали Израилю защиту от возможного возмездия.

Следующие возможные даты атаки, которые называют специалисты, - 12 и 13 августа. В эти дни в Израиле будут отмечать траурную дату - годовщину падения первого и второго иерусалимских храмов, обратил внимание эксперт.

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