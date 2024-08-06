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Байдена и Харрис проинформировали об атаке на авиабазу в Ираке

На авиабазе Айн-эль-Асад размещены американские военнослужащие. Не менее пяти из них получили ранения в ходе атаки на базу США в Ираке.
Ирина Егорова 2024-08-06 03:14:28
© Фото: Ken Cedeno - Pool via CNPConsolidated News Photos, Global Look Press

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис были проинформированы об атаке на авиабазу Айн-эль-Асад на западе Ирака, сообщила пресс-служба Белого дома.

Там размещены американские военнослужащие, не менее пяти человек получили ранения в ходе атаки на базу США в Ираке, сообщает Reuters. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Байден и Харрис обсудили шаги, предпринимаемые для защиты личного состава и возможное реагирование в случае нападения на него.

«Им также сообщили об усилиях США в военной сфере в целях защиты Израиля на случай повторного нападения на него», - говорится в заявлении американской администрации.

Нападение на авиабазу с контингентом США в Ираке произошло на фоне высокой напряженности в ближневосточном регионе. Оно связано с убийствами главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и старшего советника лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы - Фуада Шукра в Бейруте. Иран и «Хезболла» пообещали отомстить за их гибель.

#сша #Ирак #Авиабаза #байден #Обстрел #Камала Харрис #нападение
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