Байдена и Харрис проинформировали об атаке на авиабазу в Ираке

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис были проинформированы об атаке на авиабазу Айн-эль-Асад на западе Ирака, сообщила пресс-служба Белого дома.

Там размещены американские военнослужащие, не менее пяти человек получили ранения в ходе атаки на базу США в Ираке, сообщает Reuters. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Байден и Харрис обсудили шаги, предпринимаемые для защиты личного состава и возможное реагирование в случае нападения на него.

«Им также сообщили об усилиях США в военной сфере в целях защиты Израиля на случай повторного нападения на него», - говорится в заявлении американской администрации.

Нападение на авиабазу с контингентом США в Ираке произошло на фоне высокой напряженности в ближневосточном регионе. Оно связано с убийствами главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и старшего советника лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы - Фуада Шукра в Бейруте. Иран и «Хезболла» пообещали отомстить за их гибель.