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Поисковики показали место захоронения узников концлагеря в Ленобласти

На окраине деревни Котлы нашли два рва с останками пленных из концлагеря «Дулаг-101».
Владимир Рубанов 2024-08-06 15:21:40
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Поисковики показали «Звезде» работы на месте захоронения более 2 000 зверски замученных в годы Великой Отечественной войны узников фашистского концлагеря «Дулаг-101». Его обнаружили на окраине деревни Котлы Кингисеппского района Ленинградской области.

Участники поискового отряда «ФорПост» в июне вскрыли два рва в районе старого аэродрома. Там оказались человеческие останки.

Пленных красноармейцев использовали на аэродроме в качестве рабов. Известно, что в результате массовой гибели пленных в феврале 1942 года из 400 узников выжили только 20. Сейчас поисковики устанавливают их родственников.

На месте захоронения начала работать следственно-оперативная группа, сообщили в СУ СК России по Ленинградской области. По их данным, в деревне Котлы нашли противотанковый ров с костными останками солдат, а также два рва для захоронения узников концлагеря «Дулаг-101».

Всего найдены останки больше 40 человек и три посмертных медальона военнослужащих. Следователи назначили судебные медико-криминалистические экспертизы, чтобы установить возраст, пол погибших и причины их смерти.

Следователи работают в рамках уголовного дела, возбужденного в Главном следственном управлении СК России по факту геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны.

Система фашистских концлагерей «Дулаг» действовала в годы войны на оккупированной территории Ленинградской области. В одном из них, «Дулаг-100», погибли более 85 тысяч человек. В районе лагеря для военнопленных «Дулаг-101» нашли останки около 2 000 красноармейцев, но исследователи полагают, что их число может вырасти до 5 000.

«Дулаг» - это сокращение от Durchgangslager. Это немецкий термин, обозначающий пересыльный лагерь для военнопленных.

#Великая Отечественная война #Ленинградская область #концлагерь #наш эксклюзив #геноцид #следствие #захоронение #узники #Котлы #Дулаг-101
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