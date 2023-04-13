Около 50 человек ежедневно умирали от голода: как обращались с пленными в концлагере «Дулаг»

На допросе комендант концлагеря рассказал, что с некоторого момента военнопленных вообще перестали снабжать едой.

© Фото: Александр Фридлянский РИА Новости

ФСБ России опубликовало архивные документы главного управления контрразведки «Смерш» НКО СССР о немецком пересыльном лагере военнопленных «Дулаг-205» под Сталинградом. Одним из рассекреченных документов стал протокол допроса бывшего коменданта концлагеря Рудольфа Керперта.

Он рассказал, как с 5 декабря 1942 года военнопленных полностью перестали снабжать продуктами питания. Начался страшный голод, и каждый день в лагере умирали десятки людей.

«Лишь изредка удавалось случайно достать дохлую лошадь, которую варили для военнопленных. Таким образом с 5 декабря 1942 года среди военнопленных начался настоящий голод, на почве чего среди них наступила большая смертность: с 10 декабря ежедневно умирало около 50 человек», - говорится в протоколе допроса.

Он также ответил на вопрос следователя о том, известны ли ему решения Женевской и Гаагской конвенций о порядке снабжения военнопленных продуктами питания. По словам Керперта, он был осведомлен, что они должны снабжаться так же, как солдаты собственной армии.

Ранее были рассекречены архивные документы о концлагере «Заксенхаузен». Бывший узник Станислав Мачеевский рассказал, в каких условиях содержали военнопленных. В тюремных помещениях, рассчитанных на 100 человек, могли разместить 400 человек, так что «от тесноты едва можно было двигаться».

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.