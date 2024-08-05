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Маск рассказал о втором успешном вживлении импланта Neuralink в мозг

Первая подобная операция по вживлению чипа, способного считывать мысли человека, была проведена в январе текущего года, пациентом стал парализованный ниже плеч Нолан Абдо.
Елизавета Кондрикова 2024-08-05 07:12:55
© Фото: IMAGO Faye Sadou Globallookpress

Американский предприниматель, основатель Space X Илон Маск сообщил о втором успешном проведении операции по вживлению импланта Neuralink в мозг человека. Об этом он рассказал в подкасте на YouTube.

«Не хочу сглазить, но, похоже, со вторым имплантатом все прошло очень хорошо. Там много сигналов, много электродов. Он работает очень хорошо», - сказал Маск.

По его словам, сейчас в мозгу пациента работают 400 электродов. К концу текущего года компания планирует провести еще восемь подобных операций, сообщил Маск.

В последующие годы Neuralink будет работать над усовершенствованием сигнала электродов, так как на данный момент в организме первого человека с имплантом Нолана Арбо действуют только 10-15% электродов.

Напомним, операция по вживлению в человеческий мозг чипа, способного считывать мысли, впервые прошла в январе текущего года, пациентом стал Нолан Арбо, парализованный ниже плеч после несчастного случая. После вмешательства он смог силой мысли управлять курсором мышки и телефоном.

#в стране и мире #илон маск #Neuralink #имплант #мозг человека #сила мысли
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