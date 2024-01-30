Компания Маска Neuralink вживила первый имплант в мозг человека

Нейротехнологическая компания американского бизнесмена Илона Маска Neuralink 28 января впервые вживила имплант в человеческий мозг.

«Первый человек получил имплант Neuralink вчера, восстановление (после операции - Прим.ред.) проходит хорошо», - написал Маск в своей соцесети X.

Предприниматель отметил, что первые данные о работе импланты показывают многообещающие результаты. Он добавил, что первый продукт компании Neuralink называется Telepathy. При помощи него человек сможет управлять телефоном или компьютером силой мысли. Илон Маск отметил, что первыми пользователями продукта станут люди, которые утратили контроль над конечностями.

«Представьте, что Стивен Хокинг мог бы выражать свои мысли быстрее, чем скоростной наборщик текста или аукционист. Такова цель», - объяснил миллиардер.

Компания Neuralink была создана американским предпринимателем Илоном Маском в июле 2016 года. Стартап начал заниматься разработкой чипов, которые в будущем можно было вживлять в мозг человека. Миллиардер считает, что подобные нейроинтерфейсы могут сделать человека киборгом, который будет способен противостоять искусственному интеллекту, а также даст людям возможность управлять компьютером силой мысли напрямую.