Neuralink показала, как пациент с чипом в мозге играет в шахматы силой мысли

Американская нейротехнологическая компания Neuralink, которую основал миллиардер Илон Маск, показала, как первый пациент, которому вживили чип в мозг, играет партию в шахматы на компьютере, управляя курсором мыши с помощью силы мысли. Видео было опубликовано на странице компании в социальной сети X.

Нолан Арбо, который парализован ниже плеч после несчастного случая, рассказал о своей страсти к настольной игре и продемонстрировал, как теперь может играть в шахматы, смотря в какую-либо точку на экране. За процессом следил инженер Neuralink.

«Я люблю играть в шахматы. Это одна из тех вещей, с которой мне нужна была помощь и в которой я не мог принимать активное участие в последние несколько лет», - поделился Нолан.

Он сказал, есть еще много работы, но признал удивительность того, что уже умеет благодаря современным технологиям.

Напомним, операция по вживлению чипа в человеческий мозг прошла 28 января. Илон Маск отметил, что первые данные о работе импланта показывают многообещающие результаты, а восстановление пациента «проходит хорошо».