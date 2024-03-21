МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Neuralink показала, как пациент с чипом в мозге играет в шахматы силой мысли

Пациент Нолан Арбо, которому вживили чип в мозг, управляет курсором мыши с помощью силы мысли.
Максим Крюков 2024-03-21 11:58:01
© Фото: neuralink, X © Видео: neuralink, X

Американская нейротехнологическая компания Neuralink, которую основал миллиардер Илон Маск, показала, как первый пациент, которому вживили чип в мозг, играет партию в шахматы на компьютере, управляя курсором мыши с помощью силы мысли. Видео было опубликовано на странице компании в социальной сети X.

Нолан Арбо, который парализован ниже плеч после несчастного случая, рассказал о своей страсти к настольной игре и продемонстрировал, как теперь может играть в шахматы, смотря в какую-либо точку на экране. За процессом следил инженер Neuralink.

«Я люблю играть в шахматы. Это одна из тех вещей, с которой мне нужна была помощь и в которой я не мог принимать активное участие в последние несколько лет», - поделился Нолан.

Он сказал, есть еще много работы, но признал удивительность того, что уже умеет благодаря современным технологиям.

Напомним, операция по вживлению чипа в человеческий мозг прошла 28 января. Илон Маск отметил, что первые данные о работе импланта показывают многообещающие результаты, а восстановление пациента «проходит хорошо».

#шахматы #Neuralink #пациент #мозг #имплант #чип #силы мысли
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
2
КРЭТ. Часть 2
3
КРЭТ. Часть 1
4
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
5
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 