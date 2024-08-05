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Пограничникам КНДР передали 250 установок новых баллистических ракет

Присутствовавший на церемонии передачи лидер КНДР  Ким Чен Ын отметил, что укрепление обороноспособности страны является важнейшим государственным делом.
Ирина Егорова 2024-08-05 05:15:35
© Фото: Kim Jae-Hwan Keystone Press Agency Globallookpress

Пограничным войскам КНДР передали 250 пусковых установок новых тактических баллистических ракет, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. На церемонии присутствовал  лидер Корейской Народно-ДемократическойРеспубликиКим Чен Ын. О каких-либо показателей и характеристиках пусковых установок и ракет не сообщается.

Ким Чен Ын заявил, что укрепление обороноспособности является важнейшим государственным делом вместе с улучшением жизни населения и ликвидацией последствий стихийных бедствий после наводнений, которые обрушились страну.

Ранее глава КНДР призвал наладить в стране массовое производство тактического ядерного оружия, увеличить запас ядерных боеголовок, а также поручил разработать новую межконтинентальную баллистическую ракету.

Кроме того, он анонсировал создание пусковых установок с тактическими ядерными ракетами, в зоне поражения которых будет находиться вся территория Южной Кореи.

Ранее Ким Чен Ын поставил задачи по укреплению военного потенциала Северной Кореи. Лидер КНДР в своем докладе проанализировал ситуацию в регионе и мире, на основе чего изложил принципы внешней политики и направления «борьбы с противниками».

#Пограничники #КНДР #Ким Чен Ын #баллистическая ракета #установки
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