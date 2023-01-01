Ким Чен Ын заявил о планах наладить производство ТЯО и запустить военный спутник

Кроме того, председатель Госсовета КНДР заявил о создании пусковых установок с тактическими ядерными ракетами, в зоне поражения которых будет находиться вся территория Южной Кореи.

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Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын призвал наладить в стране массовое производство тактического ядерного оружия и увеличить запас ядерных боеголовок, а также поручил разработать новую межконтинентальную баллистическую ракету. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Кроме того, председатель Государственного совета КНДР заявил о создании пусковых установок с тактическими ядерными ракетами, в зоне поражения которых будет находиться вся территория Южной Кореи.

Также сообщается, что Северная Корея собирается в ближайшее время вывести на орбиту военный спутник и разработать новые реактивные системы залпового огня (РСЗО), калибр которых будет составлять 600 миллиметров.

Ранее Ким Чен Ын поставил задачи по укреплению военного потенциала Северной Кореи в 2023 году. Соответствующее заявление было сделано им в докладе на шестом пленуме Центрального комитета Трудовой партии Кореии (ЦК ТПК). Лидер КНДР в своем докладе проанализировал ситуацию в регионе и мире, на основе чего изложил принципы внешней политики и направления «борьбы с противниками». По его мнению, руководство Северной Кореи должно существенно изменить свои подходы к работе для выполнения новых задач.