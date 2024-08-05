Премьер Ирака озвучил условия предотвращения войны на Ближнем Востоке

Предотвратить масштабную войну в Ближневосточном регионе возможно, прекратив военную кампанию Израиля в Газе, а также при условии недопущения противостояния с Ливаном. Об этом в ходе телефонного разговора заявил премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа Ас-Суда с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Предотвращение эскалации в регионе напрямую завязан с прекращением агрессии на сектор Газа и предотвращения ее распространения на Ливан», - цитирует иракского премьера RT со ссылкой на агентство INA.

Он добавил, что необходимо также сдерживать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его правительство, чтобы минимизировать риски нападения израильской стороны на страны Ближнего Востока.

Блинкен ответил, что США рассчитывают на роль Ирака по урегулированию ситуации в регионе без эскалации противостояния Израиля и «Хезболлы».

Подчеркивается, что собеседники также обсудили роль Ирака в поддержании международного мира и стабильности и предотвращении продолжения текущих событий по пути эскалации.

Напомним, что очередной виток обострения ситуации на Ближнем Востоке случился после убийства главы политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Ответственность за убийство политика в ХАМАС возложили на США и Израиль. До этого Израиль с целью нанести удар по одному из командиру шиитской организации «Хезболла» атаковали Голанские высоты. От взрыва погибли 12 детей.