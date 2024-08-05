Девятерым участникам избиения боксера Двали предъявили обвинение

В Крыму силовики поймали девятерых участников избиения чемпиона России и Европы по боксу Дмитрия Двали. Им предъявлены обвинения в покушении на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Также опубликовано видео задержания.

В ведомстве отметили, что обвиняемые являются гражданами РФ. Трое из них работали в клубе охранниками, а остальные - разнорабочими. Правоохранители уже провели обыски в домах злоумышленников и их родственников.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела. Решается вопрос об избрании меры пресечения обвиняемым.

Напомним, нападение на спортсмена произошло в Феодосии 20 июля. Дмитрий Двали вступился за мальчика, которого избивала толпа мужчин. В результате драки боксер получил травмы головы и утратил возможность видеть правым глазом.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать уголовное дело с хулиганства на покушение на убийство.