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Девятерым участникам избиения боксера Двали предъявили обвинение

Все задержанные являются гражданами Российской Федерации.
Сергей Лебедев 2024-08-05 13:08:51
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости © Видео: СК России

В Крыму силовики поймали девятерых участников избиения чемпиона России и Европы по боксу Дмитрия Двали. Им предъявлены обвинения в покушении на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Также опубликовано видео задержания.

В ведомстве отметили, что обвиняемые являются гражданами РФ. Трое из них работали в клубе охранниками, а остальные - разнорабочими. Правоохранители уже провели обыски в домах злоумышленников и их родственников.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела. Решается вопрос об избрании меры пресечения обвиняемым.

Напомним, нападение на спортсмена произошло в Феодосии 20 июля. Дмитрий Двали вступился за мальчика, которого избивала толпа мужчин. В результате драки боксер получил травмы головы и утратил возможность видеть правым глазом.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать уголовное дело с хулиганства на покушение на убийство.

#в стране и мире #Следственный комитет #Задержание #Уголовное дело #Покушение на убийство #Боксер #дмитрий двали
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