WSJ: Иран призвал авиакомпании избегать воздушного пространства страны

Иран предупредил авиакомпании и авиационные власти о необходимости избегать воздушного пространства страны, сообщило The Wall Street Journal. Это происходит на фоне ожидающегося удара по Израилю в ответ на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

Эти уведомления были разосланы после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил глав МИД стран G7 о возможной атаке со стороны Ирана на Израиль в течение ближайших 1-2 суток.

В Тель-Авиве ожидают возможного многодневного удара со стороны Ирана и движения «Хезболла». В Израиле допускают, что в ответ на убийства Хании и высокопоставленного командира «Хезболла» Фуада Шукра в Ливане в течение нескольких дней могут быть запущены волны ракет и беспилотников.

Израильские военные рассматривают возможность превентивного удара по Ирану, в случае если станет ясно, что атака со стороны Тегерана неизбежна, сообщило издание Times of Israel. По его информации, Израиль будет делать анализ на основе своих и американских разведданных.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден пообещал, что Соединенные Штаты помогут на Израилю отразить этот удар, но пригрозил оставить премьер-министра Биньямина Нетаньяху без помощи, если он совершит очередной шаг к эскалации на Ближнем Востоке.