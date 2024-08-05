МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

WSJ: Иран призвал авиакомпании избегать воздушного пространства страны

В регионе ожидают военного удара по Израилю в ответ на убийство в Тегеране политического лидера ХАМАС Исмаила Хании.
Владимир Рубанов 2024-08-05 21:45:18
© Фото: Iranian Supreme Leader'S Office Keystone Press Agency, Global Look Press

Иран предупредил авиакомпании и авиационные власти о необходимости избегать воздушного пространства страны, сообщило The Wall Street Journal. Это происходит на фоне ожидающегося удара по Израилю в ответ на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

Эти уведомления были разосланы после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил глав МИД стран G7 о возможной атаке со стороны Ирана на Израиль в течение ближайших 1-2 суток.

В Тель-Авиве ожидают возможного многодневного удара со стороны Ирана и движения «Хезболла». В Израиле допускают, что в ответ на убийства Хании и высокопоставленного командира «Хезболла» Фуада Шукра в Ливане в течение нескольких дней могут быть запущены волны ракет и беспилотников.

Израильские военные рассматривают возможность превентивного удара по Ирану, в случае если станет ясно, что атака со стороны Тегерана неизбежна, сообщило издание Times of Israel. По его информации, Израиль будет делать анализ на основе своих и американских разведданных.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден пообещал, что Соединенные Штаты помогут на Израилю отразить этот удар, но пригрозил оставить премьер-министра Биньямина Нетаньяху без помощи, если он совершит очередной шаг к эскалации на Ближнем Востоке.

 

#сша #убийство #Ближний Восток #Израиль #Иран #ХАМАС #удар #Исмаил Хания
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высшая школа ВДВ
2
«Альфа». 50 лет
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
5
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
8
СВО. Трофеи
9
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
10
Связь в СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 