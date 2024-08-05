Опубликованы кадры задержания журналиста Гершковича и морпеха Уилана

Американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали во время встречи с «анонимным контактом» в кафе в Екатеринбурге, а бывшего кадрового разведчика США Пола Уилана - в номере гостиницы в Москве при получении карты памяти с секретными данными о сотрудниках Федеральной службы безопасности России. Сегодня в ФСБ показали, как проводились операции по поимке иностранцев, которых в последствии суд приговорил к 16 годам заключения за шпионаж.

На кадрах запечатлена встреча журналиста WSJ и его информатора, на которой обсуждалась передача секретной информации о российском военно-промышленном комплексе. Представитель организации сообщил американцу, что эти данные составляют государственную тайну, но Эван Гершкович все равно настаивал на получении сведений. В итоге его задержали с поличным при попытке получить чувствительную информацию.

Пола Уилана задержали 28 декабря 2018 года при получении флешки в номере гостиницы «Метрополь». На ней были секретные данные о сотрудниках ФСБ. После чего его доставили в приемную для проведения следственных действий.

Напомним, 1 августа, произошел обмен задержанных в странах Запада россиян на помилованных президентом РФ осужденных граждан, среди которых были Эван Гершкович и Пол Уилан.

Взамен были возвращены восемь россиян, а также несовершеннолетние дети. Владимир Путин лично прибыл в аэропорт Внуково встречать их.